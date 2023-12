Consulta às gémeas foi pedida por "secretário de Estado da Saúde", diz registo citado em auditoria

A consulta para as gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi pedida em 2019 por um "secretário de Estado da Saúde" indica um registo citado pela auditoria pedida pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN). O documento não refere o nome do governante. Lacerda Machado e Jamila Madeira era os secretários de Estado da Saúde na altura da primeira consulta. Antes disso, tinham estado na Secretaria de Estado da Saúde Francisco Ramos e Raquel Duarte. O relatório final da auditoria, avançado pela agência Lusa e a que a Renascença já teve acesso, não refere o dia em que o pedido de primeira consulta foi realizado, mas cita o registo clínico para concluir que a consulta foi pedida pelo "secretário de Estado" à direção de departamento".

“Apenas 2 utentes AME (CHULN), com medicação Zolgensma, foram referenciados pelo Secretário de Estado da Saúde (segundo registo em dossier clínico)", pode ler-se no documento.

Este procedimento não cumpre com a legislação (portaria n.º147/2017) para a marcação de primeiras consultas da especialidade, segundo a qual a referenciação clínica deve ser efetuada a partir das unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde, de outros serviços hospitalares, da mesma instituição (intra-hospitalar) ou de instituições hospitalares distintas do SNS, a partir do Centro de Contacto do SNS, das unidades e equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados ou de entidades externas ao SNS.

A auditoria adianta que as gémeas luso-brasileiras residiam no Brasil até 22/12/2019 e "passaram a residência para Portugal, Lisboa (conforme exigido no para monitorização clínica durante o tratamento)". A primeira consulta das gémeas, que sofrem de atrofia muscular espinal, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ocorreu a 5 de dezembro de 2019, altura em que estavam em funções na Secretaria de Estado da Saúde António Sales e Jamila Madeira. De acordo com o documento, na primeira consulta, estiveram presentes os tios e o pai das crianças, pois à data as gémeas estavam internadas no Brasil.

Na audição de hoje na Comissão Parlamentar de Saúde, a presidente do Conselho de Administração do CHULN, Ana Paula Martins, foi questionada sobre quem teria solicitado a consulta, tendo respondido que a auditoria apenas apurou o que consta de documentos, esclarecendo: "O que não está escrito nós não sabemos".

"Admito que outras auditorias e outras avaliações possam ter esse tipo de informação, por conterem declarações", acrescentou. O relatório refere ainda que não existem quaisquer campos na ficha de registo dos utentes, na aplicação Gestão Hospitalar, sobre a sua referenciação para primeira consulta da especialidade (à luz da legislação em vigor), apenas existindo essa menção no registo clínico. "Caso não existisse seria de difícil rastreabilidade do processo", referem os auditores, que recomendam, "em prol do reforço do controlo interno na admissão de utentes à primeira consulta da especialidade", que sejam incluídos campos na ficha de utente relativos a esta referência. Na altura da primeira consulta, as meninas ainda tinham residência no Brasil, situação que o relatório diz ter mudado na antevéspera de natal, a 23 de dezembro de 2019, altura em que passaram a ter residência em Portugal (Lisboa).