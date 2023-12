Caso das gémeas. Auditoria revela que “referenciação para a primeira consulta” foi feita através da Secretaria de Estado da Saúde

A auditoria interna do Hospital de Santa Maria concluiu que foi a Secretaria de Estado da Saúde a fazer a referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria das duas gémeas luso-brasileiras. A revelação foi feita esta quarta-feira, no Parlamento, pela presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins.

“Todos os casos de doentes com atrofia muscular espinal, entre 2019 e 2023, recordo que falamos de 10 crianças, na sua admissão, tratamento e monitorização asseguram o cumprimento da legislação em vigor e das operações em todos os aspetos, exceto na referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria de dois doentes que foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo registo em dossier clínico, como consulta marcada via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria número 147/2017 artigo 8º”, adiantou.

Já quanto ao tratamento das gémeas, Ana Paula Martins declarou que o Conselho de Administração “quer crer que não ocorrem no CHULN tratamentos que não seja objetivo de validação favorável clínica”.

A auditoria foi concluída na noite passada e “está a ser, neste momento, enviada ao gabinete do senhor ministro da Saúde e à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS)”, disse Ana Paula Martins aos deputados.

A presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria justificou ainda a realização da auditoria.

“Para nós era muito importante, porque na verdade não tínhamos sido nunca confrontados com, digamos, uma área tão específica e um tema tão sensível. Era muito importante para nós perceber se tínhamos mecanismos de controlo interno que pudessem, de forma clara, transparente e objetiva, garantir que, tanto quanto possível, tratamos igual o que é igual e diferente, o que é diferente”, disse.

O tratamento às duas gémeas luso-brasileiras está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e foi objeto de uma auditoria interna no Hospital de Santa Maria.