Utentes denunciam problemas no Hospital de Almada. "Há grandes níveis de ansiedade nas grávidas"

"Não podemos ficar à espera dos resultados eleitorais de março para que se resolvam os problemas, no Hospital Garcia de Orta. Até lá, as populações sofrem e cada vez mais desconfiam da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde", diz à Renascença Luísa Ramos, da Comissão de Utentes de Almada.

Ao final da tarde desta segunda-feira, as Comissões de Utentes de Saúde dos concelhos de Almada e Seixal realizaram uma vigília de protesto, junto à entrada do Hospital Garcia de Orta, para contestar a falta de médicos e o que dizem ser a "degradação" dos serviços.

Luísa Ramos aponta o caso concreto das urgências de pediatria que encerram todos os dias às 20h00 e só reabrem às 08h00 do dia seguinte.

"Neste horário também não existem centros de saúde. E lembro que a pediatria vai até aos 18 anos. Se algum destes utentes precisar de uma consulta ou uma vigilância, ou vão ao privado ou vão para Lisboa, sendo que Lisboa não é resposta, na medida em que todos conhecemos os constrangimentos que existem nos vários hospitais de Lisboa", afirma.