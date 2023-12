PSP detém quatro pessoas por posse de armas proibidas e estupefacientes

A PSP de Lisboa deteve esta terça-feira quatro pessoas pela posse de armas proibidas e estupefacientes, durante uma operação especial de prevenção criminal em bairros problemáticos.

Foram feitas buscas em estabelecimentos de restauração e bebidas, com o principal intuito de prevenir atos de violência e reprimir fenómenos criminais, como adianta à Renascença, o comissário Nelson Silva da PSP de Lisboa.

Foram mobilizados 150 elementos do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia, da brigada de fiscalização e ainda investigadores da PSP, em colaboração com a Autoridade para as Condições do Trabalho.

"O objetivo são repor o sentimento de segurança nestes bairros. São bairros problemáticos, onde a PSP viu a serem denunciados crimes violentos e graves", refere o comissário, à Renascença.