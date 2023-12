PJ detém sete pessoas suspeitas de roubar três milhões em bitcoins

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira sete pessoas, suspeitas de roubar três milhões de euros em bitcoin através de um sequestro. Os detidos da operação Miragem têm idades entre os 37 e os 52 anos.

De acordo com a PJ, os seis homens e uma mulher são suspeitos dos crimes de roubo agravado e sequestro. O grupo terá planeado cuidadosamente dois roubos de bitcoins, que estavam na posse de estrangeiros residentes em Portugal.

Em comunicado, a PJ revela que o grupo terá levado a cabo "ações do tipo paramilitar" em 2020 e 2021. No primeiro sequestro, o grupo terá obrigado, com recurso a armas de fogo, um cidadão a transferir bitcoins no valor de três milhões de euros. O segundo sequestro terá seguido o mesmo método, mas a transferência não foi bem sucedida.

No decorrer das buscas nas zonas de Lisboa, Loulé, Portimão, Monsanto e Penamacor, foram apreendidos "equipamentos informáticos que se suspeita tenham sido utilizados para transacionar os bitcoins roubados".

A investigação da operação Miragem foi levada a cabo pela Diretoria do Centro da PJ, em colaboração com a Europol e o Departamento de Investigação Criminal de Guarda. Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório.