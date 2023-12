Meo, Nos e Vodafone vão aumentar os preços a partir de fevereiro de 2024

A inflação chegou também às telecomunicações. Meo, Nos e Vodafone anunciaram o aumento dos preços para o próximo ano. As subidas vão rondar os 4,6%, avança o jornal Eco.



A Meo vai aumentar as mensalidades a partir do dia 1 de fevereiro, mas logo no primeiro dia de janeiro vai aumentar as mensalidades dos serviços pós-pagos móveis, pelo valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA).

Já a Nos vai atualizar "o preço dos serviços" de acordo com a inflação. A partir de 23 de janeiro de 2024 cada cliente poderá consultar a sua situação específica no site da empresa.

A operadora Vodafone vai também aumentar as mensalidades no dia 1 de fevereiro de 2024 e as condições particulares de cada cliente estarão disponíveis no site a partir do dia 15 de janeiro.

A Anacom tinha pedido "contenção", mas estes aumentos já vão acontecer depois das subidas em fevereiro de 2023, que fizeram subir os preços em 7,8%. O regulador estimou que "devido à inflação deste ano os clientes arriscam aumentos de 4,6% no próximo ano", diz o jornal Eco.

Assim, os clientes vão pagar mais 12,8% pelas telecomunicações em dois anos de inflação elevada.