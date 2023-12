Instituto de Registo e Notariado com reforço de 470 trabalhadores

O Ministério da Justiça anunciou, esta terça-feira, que serão admitidos nos serviços de Registo mais 400 oficiais de registo e 70 conservadores até ao final de 2024. O processo de admissão no Instituto de Registos e Notariado (IRN) decorre no âmbito do Plano Plurianual de Recrutamento.

Em comunicado, o ministério de Catarina Sarmento e Castro adianta que as provas de admissão dos candidatos estão já agendadas para a próxima semana.

Até ao final de 2024, o IRN vai contar com um total de mais de cinco mil trabalhadores.

Ainda segundo a nota do ministério da Justiça, trata-se do primeiro reforço de recursos humanos em 23 anos, o que vai permitir, “pela primeira vez em mais de duas décadas, o Instituto de Registo e Notariado (IRN) ter um saldo positivo de entradas”.

O reforço de meios no IRN acontece numa altura em que está em curso o processo de transformação digital para a modernização do Registo, lembra o Ministério da Justiça.

Trata-se de um investimento de 42,5 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que, segundo o governo, vai permitir acrescentar “eficiência aos serviços e libertar os trabalhadores de tarefas repetitivas que podem ser realizadas de forma automatizada e permitindo-lhes que se dediquem a funções de maior valor acrescentado”.

Em outubro, o sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado entregou na Assembleia da República um manifesto a denunciar os problemas no setor.