Hospital de Santa Maria registou 425 episódios de urgência em 24 horas

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, registou 425 episódios de urgência em 24 horas.

Esta manhã, eram cerca de 50 os doentes que aguardavam internamento na unidade hospitalar e mais de 110 os que estavam em circulação no serviço de urgência.

Os dados foram revelados pelo diretor do Serviço de Urgência do Santa Maria, João Gouveia, que, em declarações aos jornalistas, confirmou que há vários destes doentes que "são de outros hospitais" e que a unidade hospitalar vai tentar "transferir" para essas unidades de saúde.

Dos 425 episódios das últimas 24 horas, alguns são referentes "a doentes bastante graves".

Perante este quadro, João Gouveia reconhece que o Santa Maria está "com constrangimentos, com doentes a mais, com muitos doentes para internar, com dificuldade em escoar esses doentes porque alguns não pertencem à sua área, são seguidos em outros hospitais". Mesmo assim, o responsável garante que o hospital está a "conseguir, apesar de tudo, a dar resposta" e que vai "continuar a tentar dar resposta".

As declarações do diretor do serviço de urgência surgem no dia seguinte ao anúncio da demissão da presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Ana Paula Martins.