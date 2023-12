Entrega de pilhas e equipamentos elétricos apoia IPO de Lisboa

O Instituto Português de Oncologia, em parceria com a Associação de Gestão de Resíduos “Electrão”, está a apelar às empresas que adiram à sua campanha ‘Todos pelo IPO’ com vista a promover a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos, como pilhas e baterias.

A iniciativa decorre até final do mês e tem como objetivo “o correto encaminhamento de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados para reciclagem”.

Em comunicado, o IPO explica que com o valor que resultar desta campanha solidária, irá “adquirir equipamento médico para reforçar a qualidade de prestação de cuidados de saúde”, assinalando que em 2022, a iniciativa permitiu reunir “um montante global de 37 mil euros”, que foram canalizados para “a aquisição de material cirúrgico de instrumentação, essencial à atividade assistencial”.

“Podem associar-se ao “Todos pelo IPO” empresas de todo o país, com a dinamização de ações internas para reunir pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados. A recolha desse material poderá ser, depois, solicitada ao Electrão”, lê-se no documento.

De acordo com o IPO, a celebrar 100 anos de atividade, no ano passado, “a colaboração de 265 empresas, que dinamizaram várias ações no âmbito das suas políticas de responsabilidade social e ambiental, foi fundamental para os resultados da campanha”, tendo sido recolhidas “156 toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados”.

A recolha das pilhas e baterias é realizada pelo Electrão que disponibiliza mais de 11 mil pontos de recolha de resíduos por todo o país, além de oferecer um serviço de recolha porta-a-porta de grandes equipamentos, como eletrodomésticos.