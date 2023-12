​Coimbra. Mãe e filha em estado grave devido a intoxicação

Quatro pessoas da mesma família deram entrada no Hospital de Coimbra, no sábado, por suspeita de intoxicação. A mãe e a filha continuam internadas com prognóstico “muito reservado”.



A informação foi avançada esta segunda-feira através de um comunicado do delegado de saúde pública, enviado à Renascença.

“A situação clínica agravou-se para a criança mais nova (7 anos) e para a sua mãe (48 anos), que se encontram internados, respetivamente, na Cirurgia Cardiotorácica e no Serviço de Medicina Intensiva do CHUC, com prognóstico clínico muito reservado”, indicam as autoridades de saúde.

O pai, de 44 anos, e a criança mais velha, de 12 anos, “apresentaram sintomas menos graves, já tiveram alta e encontram-se sob vigilância”.

Entretanto, “foram colhidas amostras biológicas dos doentes em ambiente hospitalar para investigação da causa de intoxicação”.

As autoridades de saúde deslocaram-se à residência da família para recolher amostras alimentares e biológicas.

“Estes produtos foram encaminhados para os laboratórios de referência para pesquisa de agentes químicos e biológicos”, adianta o comunicado.

Nesta altura, aguardam-se resultados das análises efetuadas para apurar as causas da intoxicação.