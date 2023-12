Caso das gémeas. Ordem dos Médicos abre inquérito disciplinar a Lacerda Sales

O bastonário da Ordem dos Médicos, António Cortes, confirmou, à Renascença, a abertura de um processo interno para apurar a atuação de todos os médicos envolvidos no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Na lista de médicos envolvidos encontra-se Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde.

De acordo com a CNN Portugal, o processo foi enviado para o conselho disciplinar do sul da Ordem dos Médicos na segunda-feira à noite.

Foi noticiado que Lacerda Sales pediu a marcação de uma consulta no Hospital de Santa Maria para as gémeas, que sofrem de atrofia muscular espinal. O tratamento com um medicamento inovador custou quatro milhões de euros.

Em declarações aos jornalistas, na semana passada, o antigo secretário de Estado da Saúde disse estar a aguardar por documentação para se poder "tentar relembrar" do caso das gémeas, dizendo que apenas responderá "em sede própria", perante a justiça e a inspeção de saúde.

"A única coisa que posso dizer e fazer é repetir aquilo que já disse variadíssimas vezes: decorre neste momento um processo de inquérito contra desconhecidos, obviamente que só poderei e deverei responder em sede própria, que é o DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) e a IGAS (Inspeção-Geral das Atividades em Saúde), e perante o conhecimento dos factos", afirmou.