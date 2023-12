Braga e Viana do Castelo sob aviso amarelo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça-feira sob aviso amarelo os distritos de Braga e Viana do Castelo, devido à chuva por vezes forte e persistente. O aviso vai vigorar até às 12h00.

Para esta terça-feira, prevê-se para as regiões Norte e Centro céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva, sendo temporariamente persistente no Minho e Douro Litoral até ao final da manhã, passando progressivamente de norte para sul a regime de aguaceiros em geral fracos.

As previsões apontam também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos das serras do extremo norte no final do dia, vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, rodando gradualmente para oeste/noroeste, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida de temperatura na região Norte, em especial da mínima.

Segundo o IPMA, na região Sul prevê-se céu geralmente muito nublado, com boas abertas no Baixo Alentejo e Algarve durante a tarde, períodos de chuva fraca, temporariamente moderada no Alto Alentejo a partir do meio da tarde, sendo pouco provável no interior do Baixo Alentejo e no Algarve.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, rodando para noroeste a partir do final da tarde.

O IPMA aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e subida da temperatura mínima.

A partir de quarta-feira, dia 13, prevê-se uma mudança do estado do tempo em Portugal continental. O território passa a estar sob a influência de um anticiclone que se localizará a norte da Península Ibérica e que trará tempo seco e frio e sem precipitação prevista.