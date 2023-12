Bebé transferido para Lisboa já regressou a Guimarães

Regressa ao Hospital de Guimarães o bebé de sete meses que, na quarta-feira, precisou de cuidados intensivos e foi transferido para o hospital dona Estefânia. A criança sofreu um agravamento do seu estado de saúde depois de uma infeção respiratória aguda e, não havendo vagas no Porto, foi encaminhado para Lisboa.

A diretora de pediatria do Hospital de Guimarães diz que é uma situação normal que acontece sempre que é necessário, porque as vagas são limitadas.

"As vagas de intensivos são para o país todo. De facto, as unidades do Porto são as que recebem mais doentes nossos, mas já transferimos para Coimbra ou Lisboa outras vezes. Não é raro receberem crianças nossas, assim como não é raro o Porto receber crianças do centro e sul quando não existem vagas mais a sul", esclarece.

À Renascença, Cláudia Tavares adianta que o bebé foi transferido esta terça-feira para Guimarães onde irá ficar internado até terminar o tratamento.

"Fomos buscá-lo com uma equipa do hospital", explica Cláudia Tavares, que adianta que o bebé "veio sem necessidade de ventilação nenhuma". "Vamos acabar os cuidados aqui no nosso hospital. Ele evoluiu muito bem mas vamos ver como ele fica nestes próximos dias antes de lhe darmos alta para o domicílio", acrescenta.

Vírus que provocam infeções respiratórias chegaram mais cedo este ano

A diretora de pediatria do Hospital de Guimarães diz que os vírus que provocam infeções respiratórias chegaram mais cedo este ano, razão que já a levou a transferir várias crianças para unidades de cuidados intensivos, numa altura em que ainda nem chegamos a meio de dezembro.

"Temos a impressão este ano que está a haver mais [casos] porque também estes agentes que causam este tipo de problemas vieram mais cedo. Pode estar antecipado o pico", diz.

A pediatra admite, por isso, que podemos estar a assistir a uma mudança da sazonalidade deste tipo de vírus.



"Acho que terá de ser feita alguma coisa em termos de saúde pública para ver se, de facto, não mudou simplesmente a sazonalidade para um bocadinho mais cedo, pois isso acontece regularmente com os vírus... Estamos a contar com eles mais em janeiro e ele, este ano, veio antes", adianta.

"Parece-nos que está um bocadinho pior mas só dará para fazer estas contas no fim da estação", remata.