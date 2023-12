Avião da Ryanair com 164 pessoas e avaria no motor aterra de emergência em Faro

Um avião da Ryanair divergiu esta terça-feira de manhã para o aeroporto de Faro, revelou à Renascença fonte do sub-comando regional de emergência e Protecção Civil do Algarve. A mesma fonte adianta que o aparelho teve uma avaria no motor.

O avião, um Boeing 737, fazia a ligação entre Manchester, no Reino Unido, para Tenerife. A bordo seguiam 164 pessoas.

O alerta foi dado às 9h20 e foi acionado um dispositivo de 82 operacionais apoiados por 35 viaturas, que acabaram por não ter de intervir.

O aparelho aterrou em segurança.