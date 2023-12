Autarca de Gaia garante melhorias na nova rede rodoviária Unir

O presidente da Câmara Municipal de Gaia reconhece os problemas da rede de transportes Unir e adianta que as dificuldades atuais serão ultrapassadas.

Em declarações esta manhã à Renascença, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Área Metropolitana do Porto e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, não se comprometeu com datas, assinalando, no entanto, que será uma melhoria gradual.

“Reconheço as dificuldades de um arranque de uma operação com 33 milhões de quilómetros/ano para produzir”, declarou, acrescentando que “vamos atingir um patamar completamente distinto para melhor daquilo que tínhamos”.

“A garantia que deixo é que todos os dias estamos a melhorar. Eu não vou esperar por janeiro para ver aquilo que é o nosso objetivo a ser implementado”, prometeu.

