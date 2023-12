ANSR lança campanha de segurança rodoviária de Natal e Ano Novo

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança a campanha de segurança rodoviária de Natal e Ano Novo "O melhor presente é estar presente".

No lançamento da campanha a GNR e a PSP vão apresentar as ações de fiscalização previstas para esta época do ano e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai dar conta das ações de prevenção e socorro nas principais estradas do país.

Os dados da ANSR mostram que este ano os acidentes rodoviários estão a aumentar em relação a 2022. O último relatório da ANSR dá conta que, entre janeiro e julho, registaram-se 20.829 acidentes com vítimas nas estradas portuguesas, 287 mortes, 1.523 feridos graves e 24.323 sem gravidade.