Tempo vai mudar a meio da semana. Chuva dá lugar a tempo seco e frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado durante a tarde no interior e no litoral da região Centro e períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, que se poderá estender às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela partir do final da tarde.

De acordo com as previsões, o vento soprará em geral fraco do quadrante sul, soprando moderado (20 a 30 km/h) no litoral, e moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.

Até quarta-feira, espera-se que continuem a passar superfícies frontais frias de atividade fraca a moderada, com ocorrência de precipitação em especial nas regiões Norte e Centro.

A região Sul estará sob a influência de uma crista anticiclónica e não se espera precipitação para esta região, com exceção do dia 13.

Segundo o IPMA, depois de uma pequena subida de temperatura no sábado, as temperaturas devem manter-se sem grande variação na primeira metade da semana.

Assim, para esta segunda-feira, são esperados valores de temperatura máxima entre os 12 e os 20°C e de temperatura mínima entre 9 e 15°C.

A partir de quarta-feira, dia 13, ocorre uma mudança do estado do tempo em Portugal continental. O território passa a estar sob a influência de um anticiclone que se localizará a norte da Península Ibérica e que trará tempo seco e frio e sem precipitação prevista.

O IPMA aponta, por isso, para uma descida gradual de temperatura com valores, para dia 15, sexta-feira, entre 8 e 17°C de temperatura máxima e entre 0 e 10°C de temperatura mínima.