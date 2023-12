Secretário de Estado do Desporto internado em Gaia

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, está internado na Unidade dos Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia, confirmou fonte do gabinete à Renascença.

Segundo o "Correio da Manhã", João Paulo Correia está infetado com Gripe A e sofreu um choque séptico há três dias. Não é conhecida a gravidade do quadro clínico do secretário de Estado.



João Paulo Correia foi deputado na Assembleia da República entre 2009 e 2011 e 2013 e 2022, foi ainda vice-presidente do grupo parlamentar do PS entre 2015 e 2022.

O secretário de Estado foi também presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, função que desempenhou 2013 e 2022.

Ocupa a função de secretário de Estado da Juventude e do Desporto desde março de 2022.



