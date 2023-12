PSP reforça policiamento nas zonas comerciais até dia 21 de dezembro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai reforçar até 21 de dezembro o policiamento das zonas comerciais mais propícias à prática de crimes contra a propriedade.



A operação pretende sensibilizar os comerciantes, visando a prevenção da criminalidade em todo o país.

Em comunicado, a PSP adianta que a operação "Montra Segura - Na segurança não há saldos", que está inserida no programa "Comércio Seguro", vai decorrer em todo o país, tem um caráter preventivo e tenciona reforçar o policiamento nas zonas comerciais mais propícias à prática de crimes contra a propriedade (furtos e roubos).

Junto dos comerciantes, os agentes vão organizar diversas ações de sensibilização e contactos individuais de prevenção criminal, dando conselhos de prevenção da prática de crimes em espaços comerciais, e ainda de medidas de proteção dos próprios estabelecimentos comerciais.

Criar uma rede de proteção com os estabelecimentos vizinhos, informar a polícia de todas as atividades suspeitas que tenham verificado, instalar alarmes de intrusão e sistemas de videovigilância, com gravação 24 horas por dia e colocar cartazes e/ou dísticos a anunciar os meios de vigilância como forma de dissuasão de furtos são os principais conselhos da PSP.



A PSP vai realizar ainda uma campanha de informação e sensibilização nas redes sociais sobre o programa "Comércio Seguro", com o objetivo de educar os principais conselhos de prevenção da prática de crimes contra a propriedade e medidas de (auto)proteção.

A Polícia aconselha também o uso de cofre para guardar quantias monetárias mais avultadas e objetos valiosos, colocação de grades de proteção em montras e portas e reforço de fechaduras e apostar numa forte iluminação interior e exterior do estabelecimento.



Em 2022, a PSP realizou 1.886 ações de sensibilização/formação e 9.006 contactos individuais de prevenção criminal junto de comerciantes.