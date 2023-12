Marinha resgata três homens em barco de pesca à deriva na Póvoa de Varzim

A Marinha Portuguesa anunciou que resgatou este domingo três homens que se encontravam num barco de pesca, de bandeira da Mauritânia, que estava à deriva ao largo da Praia de Santo André, na Póvoa de Varzim.

Em comunicado, acrescenta que o alerta chegou através do capitão do Porto de Póvoa de Varzim, dando conta que a embarcação de pesca, de bandeira da Mauritânia, teve uma avaria no motor ficando deriva para terra, correndo o risco iminente de encalhar junto à costa.

Segundo a Marinha, os três homens estavam a bordo da embarcação que se encontrava “a cerca de uma milha náutica, o equivalente a cerca de dois quilómetros, a oeste da Praia de Santo André, na Póvoa de Varzim”.

“Tratando-se de uma situação de perigo, foi ativada, em coordenação com os capitães dos portos de Viana do Castelo e da Póvoa de Varzim, uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) para efetuar o reboque da embarcação para o porto de Viana do Castelo, na sequência da barra do Porto da Póvoa de Varzim se encontrar fechada à navegação”, detalhou a Marinha.

A operação de resgate foi coordenada através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).