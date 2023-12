Cerca de 500 pessoas identificadas em Alcochete numa operação de combate à apanha ilegal de amêijoa

A Polícia Marítima está a realizar esta segunda-feira de manhã uma operação de combate à apanha ilegal de amêijoa no Samouco, em Alcochete, no distrito de Setúbal.

A Renascença apurou junto de fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) que há, até ao momento, cerca de 500 pessoas identificadas no âmbito desta operação que conta com a participação de cerca de 100 elementos. A Renascença sabe também que há detidos, mas para já não se sabe quantos.

Segundo a mesma fonte, a operação "tem como objetivo garantir a segurança a segurança pública dos cidadãos e habitantes locais, bem como a deteção das pessoas envolvidas nas redes de tráfico de pessoas e apanha ilegal de amêijoa no rio Tejo".

Em comunicado, a AMN informa ainda que a "operação conta também com a colaboração do Serviço de Informação e Segurança (SIS), no âmbito da análise operacional".



Em junho deste ano, a AMN já tinha realizado operação semelhante na mesma zona, na altura foram detidas 10 pessoas e identificados quase 250 migrantes.

[em atualização]