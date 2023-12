Câmara açoriana tenta manter viva a arte de criação de presépios

O projeto está dividido em "dois eixos, no trabalho com as escolas e na comunidade ".

"A arte bonecreira é uma arte muito idiossincrática do concelho da Lagoa. Mas, víamos com tristeza o facto de termos tão poucos artesãos, daí a aposta do município em desenvolver este projeto para que esta arte não morra ", sublinhou a autarca.

A produção de pequenas figuras de barro , presentes nos tradicionais presépios de Natal açorianos, começou na segunda metade do século XIX com a abertura das primeiras indústrias de cerâmica na Lagoa, numa arte que chegou a ser um complemento ao rendimento de muitas famílias.

De acordo com a vereadora, "as formações são divididas em dois processos, um deles a fase de execução do boneco e a cozedura do barro; a outra refere-se à aprendizagem sobre moldes de gesso".

Para impulsionar a arte, foi também criada uma oficina do bonecreiro no Convento de Santo António, que, entre outras valências culturais, alberga o Núcleo museológico do Presépio.

O projeto "Novos Bonecreiros" integra o plano curricular dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos de todas as escolas do município na disciplina de Educação Visual e Tecnológica.

A autarquia faculta uma bolsa, de 2 mil euros, para o formando com melhor aproveitamento em todos os requisitos, com vista a um intercâmbio de conhecimentos com entidades em território nacional, explicou Albertina Oliveira.