Grávida de 17 anos percorreu 65 km para dar à luz. Ministro desvaloriza

Uma jovem dirigiu-se ao hospital de Santarém nesta quinta-feira para dar à luz, mas a unidade de saúde tinha o bloco de partos encerrado.

A grávida foi depois transportada de ambulância para o hospital de Abrantes, onde teve o bebé, sem quaisquer complicações.

Questionado pelos jornalistas, na Covilhã, à margem da cerimónia dos 25 anos da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, o ministro da Saúde, falou em “casos pontuais que correm menos bem”.

“O funcionamento em rede dos serviços tem permitido dar resposta com qualidade e com segurança”, afirmou Manuel Pizarro.

No entanto, o governante reconhece esperar “que as coisas possam melhorar” no futuro.