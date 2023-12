Cidadão inglês de 65 anos morre em embarcação turística no Funchal

Um homem de 65 anos e com nacionalidade inglesa morreu este sábado à tarde, "vítima de doença súbita", a bordo de uma embarcação marítimo-turística, no Funchal, na ilha da Madeira, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Na sequência de um alerta recebido pelas 14:14, através do Serviço Regional de Proteção Civil, que informava que um homem "se encontrava a bordo da embarcação marítimo-turística teria sido vítima de doença súbita, foram ativados de imediato para a marina do Funchal, elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, bem como da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR)", refere a nota.

A vítima foi assistida no local pela EMIR, mas "não foi possível reverter a situação" adianta.

O óbito do cidadão inglês foi "declarado no local pelo Delegado de Saúde" e o corpo da vítima foi transportado depois para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência e o gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado, estando a prestar apoio aos familiares da vítima, conclui o comunicado.