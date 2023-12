ASAE fiscaliza talhos por todo o país e deteta várias infrações

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou cerca de uma centena de talhos nas últimas semanas por todo o país. Da operação resultaram 19 contraordenações, sobretudo por incumprimento das normas de higiene.

À Renascença, o inspetor-geral Luís Lourenço, esclareceu que “as infrações estão relacionadas com a distribuição da carne em si e com produtos que estão expostos e com a sua temperatura. Também com a origem que é identificada nesses produtos, bem como algumas infrações administrativas que tem a ver com comercialização deste produto”.

Os inspetores da ASAE apreenderam 22 kilos de carne de bovino, queijos e uma balança.

As ações de fiscalização vão continuar, passando a incluir também padarias, restaurantes e pastelarias devido ao aumento de consumo durante a época festiva que se aproxima, adianta Luís Lourenço.