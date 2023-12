Urgências. 33 hospitais condicionados a várias especialidades na próxima semana

Na próxima semana 33 hospitais vão ter as urgências condicionadas a várias especialidades.

Segundo um comunicado da direção executiva do SNS, divulgado esta sexta-feira, há seis unidades sem via verdade AVC, mas só haverá limitações de Via Verde Coronária no hospital de Leiria.

Sem constrangimento estarão a funcionar 50 serviços de urgência, o que corresponde a 60% da rede do país.



É uma melhoria em comparação com a semana passada, que é atribuida ao acordo alcançado entre Governo e Sindicato Independente dos Médicos.

O acordo dado como fechado pelo Executivo, apesar da FNAM não o ter assinado e continuar a reinvindicar mais medidas para os médicos.

No mesmo comunicado, a direção executiva do SNS alerta que a pressão das infeções respiratórias, fruto da época e das temperaturas mais baixas, traz novos desafios em termos de doença aguda.

No entanto, realça que a campanha de vacinação contra a gripe a Covid-19 foi um sucesso e a capacidade de organização dos serviços de saúde se tem traduzido numa resposta mais consistente e robusta do que em anos anteriores.