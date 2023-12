Seis maternidades encerradas entre sexta e domingo

Entre esta sexta-feira e domingo, há cinco maternidades de portas fechadas em Portugal continental.

De acordo com o portal informativo Nascer em Segurança, das 41 urgências de ginecologia e obstetrícia, encerram a do Centro Hospitalar de Leiria, a do Hospital Distrital de Santarém, a do Hospital de Vila Franca de Xira, a do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e a do Hospital São Bernardo (Centro Hospitalar de Setúbal).

As grávidas de Lisboa continuam a não ser encaminhadas para o Hospital São Francisco Xavier, à semelhança do que aconteceu durante toda a semana. Os serviços do Santa Maria estão relocalizados até 31 de janeiro. pelo menos, devido a obras.

Em Almada, as que chegarem ao Hospital Garcia de Orta às sextas-feiras, estão a ser desviadas pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes). Aos fins de semana, esta urgência estará sempre encerrada até ao final do ano.

Parte destes serviços voltam a encerrar até ao final do ano. A urgência da maternidade de Setúbal está novamente encerrada entre 16 e 24 de dezembro e a do Amadora-Sintra, de 22 a 24 de dezembro. o mesmo acontece em Vila Franca de Xira, Santarém e Leiria.

Apesar de estar em funcionamento este fim-de-semana, a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e a do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, estarão encerradas entre os dias 15 e 17 e, depois, de 29 a 31 de dezembro.

Já a maternidade do Barreiro estará encerrada de 12 a 17 de dezembro e, depois, de 26 a 31 de dezembro.

O Serviço Nacional de Saúde publicou o calendário dos constrangimentos nas 41 urgências de ginecologia e obstetrícia de Portugal continental até ao final de janeiro.

[Informação atualizada às 14:07 com a infomração sobre a maternidade do Hospital São Francisco Xavier, que também está encerrada]