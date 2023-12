Sindicato dos técnicos de reinserção avança com greve às horas extras durante o próximo ano

O Sindicado dos Técnicos da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais vai avançar com uma greve às horas extraordinárias durante todo o ano de 2024, pela revisão da carreira única-especial, abertura de concursos de promoção e reforço de recursos humanos.

Em comunicado, o Sindicado dos Técnicos da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais indica que os trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo ou contrato, vão realizar greve às horas extraordinárias entre as 00h00 de 1 de janeiro e as 23h59 de 31 de dezembro do próximo ano.

Estão abrangidos pela greve, segundo o sindicato, os trabalhadores das carreiras técnicas da DGRSP, técnicos profissionais de reinserção social (TPRS), técnicos superiores de reinserção social (TSRS), técnicos superiores de reeducação e técnicos superiores da DGRSP.

O aviso prévio de greve foi comunicado ao primeiro-ministro, ministro das Finanças, ministra da Justiça, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, secretária de Estado da Administração Pública, secretário de Estado Adjunto e da Justiça e à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

De acordo com o sindicato, durante a greve ao trabalho a “segurança e manutenção do equipamento e instalações” são asseguradas no âmbito dos serviços mínimos, sempre que tal se justifique.