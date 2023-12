PSP e GNR em protesto no Porto para exigir suplemento idêntico ao atribuído à PJ

Para exigir um suplemento salarial semelhante ao que foi atribuído aos elementos da Polícia Judiciária, sindicatos da PSP e associações profissionais da GNR prometem protestar esta quinta-feira junto à Câmara Municipal do Porto, onde se vai reunir o Conselho de Ministros.

Cesar Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda, lembra que, em alguns casos, este suplemento pode representar um aumento de quase 700 euros por mês, lamentando que o Governo esqueça os elementos da PSP e da GNR.

“Já chega de sermos sempre esquecidos, nunca somos contra aquilo que foi aprovado para os profissionais da polícia judiciária, apenas queremos ser tratados de forma igual”, diz.

Os sindicatos da PSP e associações da GNR decidiram realizar várias manifestações, contra o que consideram ser o tratamento desigual e diferença de rendimentos em relação à Polícia Judiciária.

Outra das ações de protesto passa pela apresentação de licenças sem vencimento de policias da PSP e militares da GNR.

Esta união que acontece pela primeira vez entre todas as estruturas da PSP e GNR surge após a decisão do Governo de ter aprovado, na semana passada, o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ.