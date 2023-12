Ministro da Cultura espera que próximo Governo retome intenção de comprar a Lusa

O ministro da Cultura espera que o próximo Governo retome a intenção de comprar a agência Lusa, processo que estava em curso e que não foi concluído devido ao atual contexto político.

"É conhecido que, recentemente, o Estado estava em negociações para ficar com a quase totalidade do capital da agência Lusa e essas negociações não foram possíveis, não foram concluídas por motivos políticos, tem a ver com o contexto político que vivemos", disse Pedro Adão e Silva à entrada para o Conselho de Ministros que se realiza na Câmara Municipal do Porto, esta quinta-feira.

Depois de ter recebido um manifesto dos jornalistas do Jornal de Notícias (JN), diário que enfrenta um eventual despedimento coletivo, o governante explicou que a intenção do atual Governo era aumentar a indemnização compensatória da agência Lusa já em 2024 e, dessa forma, tornar o seu serviço gratuito para toda a comunicação social.