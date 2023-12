Educação. 434 professores reformam-se no início do ano

O ano vai arrancar com 434 professores a passarem à reforma. Trata-se do valor mais elevado num único mês, desde 2013.

As contas são de Arlindo Ferreira, especialista em estatísticas de Educação, que revela, à Renascença, que só educadoras de infância vão aposentar-se 33 em janeiro.

É um número nunca registado num único mês desde, pelo menos, 2012.

Ainda segundo o diretor do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, no próximo ano, devem aposentar-se das escolas publicas mais de 4.700 docentes. É um valor, que a confirmar-se, bate o pico registado em 2013.

De recordar que este ano aposentaram-se 3.256 professores e 265 educadores.