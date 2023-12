Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, esta quinta-feira, após o carro onde seguiam se ter despistado e caído à água em Cascais, junto ao Cabo Raso.

As duas pessoas resgatas com vida são dois menores, que as autoridades prestam agora cuidados médicos.

À Renascença, o capitão do porto de Cascais, José Marques Coelho, confirmou que o alerta foi dado por um pescador, por volta das 8h00, que viu dois cadáveres na água.

Foram ainda acionados mergulhadores.

José Marques Coelho referiu ainda que estão no local elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Cascais.

[em atualização]