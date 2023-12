Corpo de mulher dá à costa em praia de Gaia

O corpo de uma mulher foi encontrado esta quinta-feira no areal da Praia de Salgueiros, na Avenida da Beira Mar, em Vila Nova de Gaia, em paragem cardiorrespiratória, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Porto.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 14h25.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores daquele concelho do distrito do Porto, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, a Polícia Marítima, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António e a PJ.