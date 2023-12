Aveiro junta-se a Porto, Braga e Viana do Castelo com aviso laranja devido à chuva

O distrito de Aveiro está também, esta quinta-feira, sob aviso laranja devido à previsão de chuva "por vezes forte e persistente", juntando-se a Porto, Braga e Viana do Castelo, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso do IPMA é válido entre as 06h00 e as 18h00 desta quinta-feira, para os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, devido à previsão de "precipitação, por vezes forte e persistente, e com trovoadas ocasionais".

Antes, entre as 03h00 e 06h00 desta quinta-feira, os mesmos distritos estão sob aviso amarelo devido à chuva "por vezes forte e persistente".

Em Aveiro, o aviso laranja é válido entre as 12h00 e as 18h00, enquanto o aviso amarelo decorre entre as 09h00 e as 12h00.

Também sob aviso amarelo estão hoje os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra, entre as 09h00 e as 18h00, enquanto em Vila Real o aviso é válido entre as 06:00 e as 18:00 e em Leiria entre as 12:00 e as 18:00.

De acordo com o mais recente comunicado do IPMA, Setúbal, entre as 15h00 e as 21h00, e Lisboa, entre as 15h00 e as 18h00, também estão hoje sob alerta amarelo.

O aviso amarelo para estes distritos é devido à previsão de "precipitação, por vezes forte e persistente, e com trovoadas ocasionais".

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estarão sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 15h00 de sexta-feira, devido à previsão de agitação marítima com "ondas de noroeste com quatro a cinco metros".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na quinta-feira um aviso à população, para as próximas 24 horas, de chuva forte nas regiões litoral norte e centro, vento, e queda de neve acima dos 1.400 metros de altitude.

O aviso baseou-se nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que refere "precipitação, por vezes forte e persistente, nas regiões do litoral norte e centro em especial no Minho e Douro litoral, progredindo para a região Sul e a possibilidade de formação de gelo e geada no interior norte e centro" do país.

Estima ainda o IPMA possibilidade de queda de neve acima de 1400 metros de altitude, vento a intensificar do quadrante sul, com rajadas até 70 km/hora na faixa costeira norte do Cabo Raso e nas terras altas e ondas de noroeste com quatro a cinco metros no litoral norte e centro.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.