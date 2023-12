Primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado iniciam edição do Governo +Próximo

Primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado iniciam, no distrito do Porto, mais uma edição do Governo +Próximo, que culmina na quinta-feira com a realização daquele que será o último Conselho de Ministros do Governo de António Costa.

A iniciativa, que inclui mais de cinco dezenas de ações em 15 concelhos do distrito, arranca com uma sessão na Câmara Municipal do Porto durante a qual será assinado com o município o acordo de descentralização na área da saúde.

Haverá ainda espaço na agenda para uma viagem de metro entre a Estação da Trindade e a Casa da Música para "assinalar simbolicamente a entrada em operação da nova frota do Metro do Porto" e a encerrar o dia realiza-se uma reunião do Conselho de Concertação Territorial (CCT) seguida da assinatura de cinco contratos programa com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

O Governo +Próximo termina na quinta-feira com a realização da última reunião do Conselho de Ministros antes da formalização pelo Presidente da República da demissão do executivo, que passa estar limitado à prática dos atos estritamente necessários para gestão dos negócios públicos.

O primeiro-ministro António Costa apresentou a demissão ao Presidente da República em 07 de novembro, na sequência de um inquérito judicial no Supremo Tribunal de Justiça em que é visado, tendo o chefe de Estado aceitado a demissão e anunciado que irá dissolver o parlamento em janeiro e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.