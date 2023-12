Presidente do Centro Hospitalar de Setúbal renunciou ao mandato

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), Pedro Lopes, renunciou ao mandato em novembro por "motivos pessoais", mas só esta quarta-feira comunicou a decisão numa reunião interna, revelou à Lusa fonte do hospital.

Segundo a mesma fonte, Pedro Lopes terá comunicado a decisão à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em meados de novembro, mas vai permanecer em funções até 31 de dezembro, de acordo com o que está previsto no estatuto de gestor público em caso de renúncia.

Pedro Lopes foi nomeado presidente do conselho de administração do CHS em 25 de julho de 2022.

O CHS integra o Hospital de São Bernardo, o Hospital Ortopédico do Outão e o serviço de Ambulatório do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do CHS.

Durante o mandato, Pedro Lopes acompanhou o início das obras de ampliação do Hospital de São Bernardo, no valor global de 27 milhões de euros, que deverão estar concluídas no final do primeiro semestre de 2025.