Manuel Lemos reeleito presidente da União das Misericórdias

Manuel Lemos foi esta quarta-feira reeleito presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP). O jurista vai cumprir o seu sexto mandato aos comandos da instituição.

A eleição dos órgãos sociais da UMP decorreu numa assembleia-geral realizada em Fátima.



"No total, votaram 334 de 387 Misericórdias, no ato eleitoral mais participado de sempre e que, pela primeira vez em 20 anos, contou com duas listas", refere a UMP, em comunicado.

Manuel de Lemos foi eleito com 225 votos e vai assumir o sexto mandato como presidente da UMP. Como opositor teve o provedor da Santa Casa de Pampilhosa da Serra, António Sérgio Martins, que encabeçou a lista B – “Devolver a UNIÃO às Misericórdias”.



Manuel de Lemos é também presidente da Confederação Internacional das Misericórdias e da Confederação Portuguesa de Economia Social.



O presidente reeleito da União das Misericórdias assume como prioridade, para os próximos três anos, a sustentabilidade do setor social e a melhoria das condições dos trabalhadores das misericórdias.