JN não vai estar nas bancas pela primeira vez em 35 anos

Numa publicação no site do diário, o JN informa que "o site e as redes sociais do Jornal de Notícias sofrerão esta quarta-feira e quinta-feira perturbações no serviço informativo que presta aos seus leitores devido a uma greve de dois dias dos trabalhadores do Global Media Group (GMG), convocada pelo Sindicato dos Jornalistas".

"Esta paralisação decorre como forma de protesto contra um eventual despedimento coletivo de cerca de 150 trabalhadores, comunicado recentemente às delegadas sindicais do Jornal de Notícias pela administração do GMG, que detém os títulos JN, DN, TSF, O Jogo, Dinheiro Vivo, Notícias Magazine, Delas, N-TV, Motor24, Men's Health, Women's Health e Açoriano Oriental", explicam.

A greve terminará às 23h59 horas de dia 7, quinta-feira.

Jornalistas entregam manifesto para sensibilizar Governo

Os jornalistas do Jornal de Notícias entregaram, esta quarta-feira, um manifesto ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro para sensibilizar o Governo para a intenção do grupo avançar com um despedimento coletivo que "será a morte" do diário.

No manifesto, a que a Lusa teve acesso, a redação do Jornal de Notícias afirma que o corte anunciado pela administração “será a morte” do diário.

“Se esta impensável decisão avançar, o titulo até pode sobreviver mais um ano ou outro, mas nunca será capaz de continuar a fazer a diferença”, defendem.

Global Media Group quer rescindir com 150 a 200 trabalhadores para evitar "previsível falência"

O Global Media Group (GMG) vai negociar “com caráter de urgência” rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar “a mais do que previsível falência do grupo”, anunciou hoje num comunicado interno.



Os acordos de rescisão deverão ser negociados “num universo entre 150 e 200 trabalhadores nas diversas áreas e marcas” do grupo, sendo o objetivo “evitar um processo de despedimento coletivo” que, segundo a Comissão Executiva, “apenas será opção em último caso”.

“Face aos constrangimentos financeiros criados pela anulação do negócio da Lusa”, a administração do GMG avança ainda que “o pagamento do subsídio de Natal referente ao ano de 2023 só poderá ser efetuado através de duodécimos, acrescido nos vencimentos de janeiro a dezembro do próximo ano”.