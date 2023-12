Eurobarómetro. Maioria dos portugueses antecipa agravamento de dificuldades em 2024

Os portugueses estão pouco otimistas e antecipam dificuldades em 2024, de acordo com os dados do último Eurobarómetro, divulgado esta quarta-feira - precisamente seis meses antes das próximas eleições europeias.

No ano que se avizinha, 52% dos cidadãos nacionais inquiridos (de um total de 1.030) antecipa que as suas condições de vida piorem, 34% que fiquem iguais e apenas 10% tem expectativas de melhoria. 83% dos inquiridos portugueses acreditam mesmo que o seu nível de vida irá diminuir no próximo ano tendo em conta a inflação.

Somado a isto, 58% dos portugueses antevê que a economia nacional piore.

As baixas esperanças dos portugueses podem ser explicadas, em parte, pela realidade vivida em 2023. Dos portugueses inquiridos, 23% admitiu ter tido dificuldades a pagar as contas nos últimos doze meses, 41% “ocasionalmente” e 36% disse “quase nunca” ou “nunca” ter enfrentado esse problema.

Ou seja, apenas um terço não teve dificuldades.

Nestes campos do Eurobarómetro, os dados referentes a Portugal contrastam com a média da União Europeia (UE).

Ao nível da UE, no último ano, apenas 9% dos cidadãos europeus tiveram dificuldades a pagar as contas, 28% “ocasionalmente” e 62% “nunca”. Ao mesmo tempo, as espectativas quanto à melhoria das condições de vida são também baixas (13%), mas a maioria dos europeus (46%) acredita que a situação irá continuar tal como está.