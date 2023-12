Climáximo pinta e bloqueia jato privado em Cascais

Ativistas pelo clima do movimento Climáximo entraram esta manhã no Aeródromo de Cascais, pintaram um jato que estava estacionado na pista, bloqueando-o, depois, com os seus corpos.

Com esta ação, o coletivo por justiça climática pretendeu denunciar “os voos de luxo dos super-ricos e a hipocrisia criminosa dos líderes mundiais que se deslocam à COP28 num meio de transporte que é o pináculo da injustiça climática”.

Em comunicado, Noah Zino diz que “uma viagem de jato privado entre Londres e Nova Iorque emite mais CO2eq que uma família portuguesa num ano inteiro”.

“Estar aqui corta mais emissões que qualquer escolha individual. Os donos do mundo culpam pessoas normais de forma ingrata pelos seus hábitos, quando na realidade esta é de longe a forma de transporte com mais emissões per capita, e é usada quase exclusivamente por ultra-ricos”, acrescenta, assinalando que “a ONU afirma que o 1% tem de cortar mais de 97% das suas emissões, mas os voos duplicaram no ano passado”.