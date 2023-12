Chefe do Estado-Maior. "Exércitos não se improvisam" e exigem investimento constante

O Chefe do Estado-Maior do Exército defendeu esta quarta-feira que os militares "não trabalham de improviso" e que, perante isso, é preciso manter um investimento permanente nas Forças Armadas nos tempos atuais, que são "inesperados".

Os militares têm de "estar permanentemente prontos para responder, porque nós não sabemos e não vamos improvisar. Os exércitos não se improvisam e, por isso, o país e os nossos cidadãos têm de estar conscientes dessa necessidade", defendeu o general Eduardo Mendes Ferrão.

"Conscientes de que é preciso manter um investimento permanente no Exército e nas Forças Armadas, um investimento garantindo que tem os recursos necessários, seja os humanos, seja os materiais. Não pode haver interrupções, porque o Exército precisa de estar sempre pronto", referiu o Chefe do Estado-Maior do Exército.

Eduardo Ferrão falava aos jornalistas no final da cerimónia de entrega do Estandarte do terceiro grupo da força presente na Roménia nos últimos seis meses, de maio e final de novembro, que decorreu em Mangualde, distrito de Viseu, cidade de onde partiu.

É preciso "mudar o "mindset" de uma época em que tudo era planeável, previsível, controlável e centrado na eficiência para uma era em que tudo pode acontecer e a qualquer momento. Uma era em que temos de estar preparados para o inesperado", disse durante a sua intervenção.

Para isso, continuou, os militares têm de, "no quadro nacional e internacional, que estar alinhados num objetivo comum, com o firme propósito de assegurar as capacidades necessárias à defesa dos interesses e da integridade territorial e dos valores da democracia e liberdade".