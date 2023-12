Caso das gémeas. Ministério da Justiça "não localizou qualquer pedido de urgência"

O Ministério da Justiça adianta que o processo das gémeas, que sofrem de uma doença rara e que foram tratadas com um medicamento de 2 milhões de euros, recebeu o carimbo de "prioritário", um procedimento normal no caso de crianças.

Na nota enviada à Renascença, a tutela traça uma "fita do tempo" e explica os passos dados no processo de obtenção de nacionalidade das meninas.

“Os dois processos mencionados tiveram início no Consulado Geral de Portugal em São Paulo (Brasil) a 02/09/2019). Nessa mesma data foram remetidos, através do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil, à Conservatória dos Registos Centrais (Lisboa), tendo sido registado o assento de nascimento no dia 16/09/2019”, começa por explicar o Ministério da Justiça.

De acordo com a tutela, este como outros processos semelhantes foram tratados como “prioridade”, demorando cerca de um mês.

“Entre agosto de 31/08/2019 e 31/08/2023, o prazo médio de duração dos processos para menores com registo de nascimento elaborado no Consulado de São Paulo, integrados como prioridade, em regra, não terá ultrapassado 1 mês, após a receção para integração.”

“De acordo com a pesquisa efetuada nos processos do mesmo tipo, ou seja, pelos processos de nascimento criados em São Paulo, entre 01 e 05/09/2019, foram localizados mais 3 menores integrados com prioridade, 1 criado em 02/09/2019 e 2 criados em 04/09/2019, todos com data de integração de 09/09/2019. Assim, não é correto que este concreto tipo de processo, na data em questão, durasse meses”, sublinha o Ministério da Justiça.