Novo aeroporto pode começar a funcionar em sete anos

A primeira pista do novo aeroporto pode começar a funcionar dentro de sete anos, prevê a Comissão Técnica Independente (CTI). As conclusões do estudo foram reveladas esta terça-feira.

Alcochete e Vendas Novas são as duas localizações viáveis para o novo aeroporto de Lisboa e Alcochete é a "solução com mais vantagem", revelou esta terça-feira a coordenadora da CTI, Maria do Rosário Partidário.

"A solução com mais vantagem para um hub intercontinental é o aeroporto Humberto Delgado + Alcochete, até abrir o aeroporto único em Alcochete. Outra solução viável é Humberto Delgado com Vendas Novas", revelou a responsável.