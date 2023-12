Novo aeroporto não precisa de financiamento público, diz CTI

De acordo com o relatório preliminar da comissão técnica independente responsável pela avaliação ambiental estratégica para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que estudou nove opções, no entanto, em termos de financiamento, a solução em que o Aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto Humberto Delgado o de complementar, incluindo a capacidade para o aeroporto principal substituir integralmente a operação do aeroporto secundário (RCM), e as opções de aeroporto único exigem um maior valor de financiamento inicial até à abertura da primeira pista.

"Todas as opções são financeiramente viáveis, não sendo necessário financiamento público para a construção do novo aeroporto", afirmou.

Rosário Partidário falava na apresentação do relatório preliminar da análise e avaliação das opções estratégicas para ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que decorre em Lisboa.

A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI), Rosário Partidário, disse esta terça-feira que a construção do novo aeroporto não precisa de financiamento público, sendo todas as opções financeiramente viáveis.

Em termos da resiliência financeira a choques, a solução Aeroporto Humberto Delgado com o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto do Montijo o de complementar "devido ao menor montante de investimento é a mais resiliente".

Globalmente, do ponto de vista dos critérios de avaliação da análise financeira, a opção dual Aeroporto Humberto Delgado como aeroporto principal e Alcochete como complementar "parece ser a mais vantajosa", segundo os técnicos da comissão.

O relatório considera ainda que no que toca aos riscos decorrentes do contrato de concessão, as soluções Aeroporto Humberto Delgado como aeroporto principal e o Aeroporto do Montijo como complementar Aeroporto Humberto Delgado como principal e Alcochete complementar são as que apresentam menores riscos.

Alcochete e Vendas Novas são as duas opções identificadas pela comissão técnica independente como viáveis para um novo aeroporto, juntamente com Humberto Delgado até ser possível passar para infraestrutura única, foi hoje anunciado.

Uma resolução do Conselho de Ministros aprovada no ano passado definiu a constituição de uma CTI para analisar cinco hipóteses para a solução aeroportuária de Lisboa, mas previa que pudessem ser acrescentadas outras opções, o que veio a acontecer.

Nas cinco opções inicialmente consideradas estão uma solução dual, em que o aeroporto Humberto Delgado (AHD) terá o estatuto de aeroporto principal e o do Montijo o de complementar; uma outra solução dual alternativa, em que o aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o AHD o de complementar; a construção de um novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete (CTA), que substitua, de forma integral, o AHD; uma outra solução dual, em que o AHD terá o estatuto de aeroporto principal e um aeroporto localizado em Santarém o de complementar; e a construção de um novo aeroporto internacional localizado em Santarém, que substitua, de forma integral, o AHD.

A estas opções, a CTI acrescentou mais quatro, nomeadamente AHD + Campo de Tiro de Alcochete; Vendas Novas + Pegões; AHD + Vendas Novas-Pegões e Rio Frio + Poceirão