Mais de 60% dos alunos estudam em escolas com falta de professores

A esmagadora maioria dos alunos portugueses estuda em escolas onde há falta de professores. Este é um dos dados da edição de 2022 do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA), promovido pela OCDE, que revelou, esta terça-feira, que os alunos portugueses estão com menos capacidades na matemática, ciências e leitura do que há quatro anos.

Segundo o PISA 2022, 62% dos alunos em Portugal estudam em escolas onde o diretor reportou que a “capacidade de ensino” é “prejudicada” pela falta de professores. Além disso, 27% dos alunos estão em escolas onde o ensino é afetado por “professores desadequados ou pouco qualificados”.