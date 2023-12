Hospital São Francisco Xavier sem ​urgência de obstetrícia por falta de médico

A maternidade do Hospital de Santa Maria está em obras e, desde então, os médicos têm sido escalados para o São Francisco Xavier, algo que não aconteceu.

A urgência de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, está esta terça-feira encerrada.

A mesma fonte hospitalar denuncia à Renascença que um médico do São Francisco Xavier continuou a trabalhar, após 24 horas de serviço, e que existe agora a possibilidade de grávidas internadas ficarem sem qualquer assistência.

Questionada pela Renascença, fonte oficial do Hospital de Santa Maria diz apenas que "a rede de urgência é feita sob articulação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde".

Esta semana (3 a 9 de dezembro), apenas 44 das 83 urgências do país vão funcionar em pleno, de acordo com o plano divulgado na sexta-feira pela Direção Executiva do SNS.



De acordo com o plano, 39 serviços vão apresentar constrangimentos nalgumas especialidades. Ou seja, regista-se um aumento em relação à última semana, quando 36 serviços funcionaram com limitações.