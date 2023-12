Em direto. Comissão Técnica apresenta estudo sobre novo aeroporto

A Comissão Técnica Independente (CTI) está a apresentar as conclusões sobre o estudo de localização do novo aeroporto de Lisboa.

“Opção Poceirão e Rio Frio caiu”, revelou Maria Rosário Partidário, responsável da CTI, que continua a apresentar as conclusões.



No critério de Saúde Pública, Vendas Novas aparece em primeiro lugar e Alcochete em segundo.

Em relação à Segurança Aeronáutica, Alcochete é o melhor classificado, seguido de Vendas Novas.

O relatório da Comissão Técnica Independente depois estar agora em discussão pública durante 30 dias.



Será o novo Governo, saído das eleições antecipadas de 30 de março de 2024, a tomar a decisão final sobre a localização do novo aeroporto.

A Comissão analisou nove opções para a construção do novo aeroporto. O relatório apresentou as vantagens e desvantagens de cada uma com base em cinco fatores: segurança aeronáutica, acessibilidade e território, saúde humana e viabilidade ambiental, conectividade e desenvolvimento económico, investimento público e modelo de financiamento.



A CTI analisou nove localizações: Alcochete, Portela + Montijo, Montijo + Portela, Portela + Santarém, Santarém, Portela + Alcochete, Portela + Pegões, Rio Frio + Poceirão e Pegões.

[em atualização]