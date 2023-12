Câmara de Oeiras começou a reparar conduta que colapsou na ribeira de Algés

O Câmara de Oeiras começou esta terça-feira a reparar a conduta da ribeira de Algés que colapsou e provocou um abatimento da via pública na semana passada, junto ao Largo Augusto Madureira, em Miraflores, anunciou o município.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, a reparação tem "o objetivo de repor a segurança e normalidade de circulação", não existindo "qualquer risco estrutural nos edifícios de habitação da envolvente".

Na nota, a Câmara Municipal de Oeiras salienta que já alertou o Governo "para a necessidade urgente de uma intervenção estrutural profunda na conduta da Ribeira de Algés, por forma a aumentar a secção do caudal até à foz", estando agendadas reuniões com o Ministério do Ambiente.

O colapso da conduta ocorreu em 28 de novembro e, conforme constatou a Lusa no local nesse dia, deixou um buraco de cerca de três metros, mas não provocou feridos ou danos materiais.

A Proteção Civil de Oeiras vedou o local pouco tempo depois do incidente e, durante a última semana, a câmara efetuou trabalhos de limpeza e contenção da zona.