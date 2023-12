Alunos em Portugal com menos capacidades na matemática, ciências e leitura

Os alunos portugueses estão com menos capacidades na matemática, ciências e leitura do que há quatro anos. Segundo os dados do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA), promovido pela OCDE, a queda foi mais acentuada a matemática, competência na qual os alunos portugueses obtiveram uma média de 472 pontos, menos 20 do que há quatro anos.



Na leitura, a queda foi de 15 pontos, de 492 pontos em 2018 para 477 em 2022. Já na competência das ciências as perdas foram mais suaves, ainda assim com menos oito pontos, de 492 em 2018 para 2022.

Ainda segundo os dados da OCDE, é possível fazer análises consoante o género. A percentagem de alunos com baixos níveis de desempenho a matemática foi semelhante entre rapazes e raparigas. No caso da leitura e das ciências, os rapazes representaram uma maior percentagem de alunos com baixos desempenhos.

Relativamente aos alunos com elevados níveis de desempenho a matemática e a ciências, os rapazes representavam uma percentagem maior. No caso da leitura, a percentagem foi maior para as raparigas.

Já tendo em linha de conta os alunos com estatuto socioeconómico e cultural mais elevado superaram os alunos com um estatuto mais desfavorecido, em 101 pontos, a matemática.