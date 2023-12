Aeroporto. Associação Comercial do Porto considera Portela + Montijo a melhor localização

O presidente da Associação Comercial do Porto disse esta esta terça-feira que a melhor localização para o futuro aeroporto de Lisboa seria Portela + Montijo por ser a "menos dispendiosa e a mais rápida de executar".

"A Associação Comercial do Porto continua a defender a solução Portela + Montijo como aquela que seria menos dispendiosa, mais rápida de executar e mais funcional para colmatar os constrangimentos à capacidade aeroportuária de Lisboa", afirmou Nuno Botelho, em comunicado enviado à Lusa.

Para o dirigente, esta seria a hora de arrancar com as obras, colocando a solução Portela + Montijo como "a única exequível".

Além disso, Nuno Botelho estranha que as conclusões da Comissão Técnica Independente para a capacidade aeroportuária da região de Lisboa excluam as duas únicas opções que não envolviam financiamento público: Santarém e Montijo.

"Num país que, diariamente, se confronta com carências de financiamento em serviços públicos básicos como a educação, a saúde, a segurança, a justiça ou as forças armadas e que tem uma das cargas ficais mais elevadas da Europa e mais penalizadoras para cidadãos e empresas é lamentável que se continuem a desbaratar recursos públicos que não existem e se comprometam as gerações futuras com mais endividamento do Estado", frisou.

A comissão técnica independente identificou Alcochete como a solução com mais vantagem para o novo aeroporto, entre as duas opções viáveis, segundo o relatório divulgado esta terça-feira.

A opção que envolve o Campo de Tiro de Alcochete é identificada como a que apresenta mais vantagens, entre as duas soluções viáveis para um "hub" (aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos) intercontinental, segundo o relatório publicado na página da comissão técnica independente (CTI).

De acordo com o relatório preliminar da comissão técnica independente responsável pela avaliação ambiental estratégica para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que estudou nove opções, são viáveis as soluções Humberto Delgado + Campo de Tiro de Alcochete, até ficar unicamente Alcochete com mínimo de duas pistas, bem como Humberto Delgado + Vendas Novas, até ficar unicamente Vendas Novas, também com um mínimo de duas pistas.